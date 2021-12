Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin nach Unfall mit Stadtbahn leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn hat eine Seniorin am Donnerstagmorgen (23.12.2021) leichte Verletzungen davongetragen. Der 60 Jahre alte Bahnfahrer der Linie U1 fuhr gegen 08.00 Uhr von der Haltestelle Nürnberger Straße in Richtung Wilhelmsplatz los, als eine 72 Jahre alte Frau den Bahnübergang in Richtung Remstalstraße überqueren wollte. Der 60-Jährige leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, dennoch streifte die Bahn die 72-Jährige, die leichte Verletzungen davontrug. Rettungskräfte brachten die Seniorin zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs. Zeugen, insbesondere eine in der Nähe stehende Frau, die den Unfall womöglich beobachtet hat, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell