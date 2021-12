Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher stehlen Schmuck und Uhren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Nord (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (22.12.2021) in eine Wohnung an der Straße Mühlrain eingebrochen und haben Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet, bei einer Wohnung an der Parlerstraße blieb es bei einem Versuch. An der Straße Mühlrain versuchten die Täter zwischen 16.45 Uhr und 19.30 Uhr zunächst, ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, brachen sie ein Fenster im ersten Obergeschoss auf, durchsuchten in der Wohnung Schränke sowie Schubladen und flüchteten unerkannt mit der Beute im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Parlerstraße versuchten die Einbrecher, zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr ein Fenster aufzuhebeln, sie scheiterten allerdings. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

