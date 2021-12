Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (22.12.2021) in ein Juweliergeschäft an der Charlottenstraße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen gegen 02.10 Uhr die Schaufensterscheibe des Geschäftes ein. Während einer der beiden den Schmuck aus der Auslage entnahm, soll der andere in den Laden eingestiegen sein, diesen durchsucht und neben Bargeld aus der Kasse, auch Schmuck und Uhren gestohlen haben. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Blumenstraße. Ersten Schätzungen nach soll sich der Wert des Diebesguts auf mehrere Tausend Euro belaufen. Ein Täter soll auffällig gebogene und dichte Augenbrauen gehabt haben. Die Person trug eine schwarze Kapuzenjacke mit einem Emblem am Oberarm und einen schwarzen Pullover auf dem ein Ahornblatt gedruckt war. Außerdem soll sie mit einer schwarzen Jogginghose mit breiten rot-weißen Querstreifen im Bereich der Wade bekleidet gewesen sein, eine schwarze Mütze getragen und einen schwarzen Rucksack dabei gehabt haben. Der oder die Komplizin hatte neben einer schwarzen Mütze, eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Jogginghose mit weißen Längsstreifen an und einen schwarzen Rucksack dabei. Ob Tatzusammenhang zu einem Einbruch Anfang Dezember besteht (siehe auch https://t1p.de/p7h7c), ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

