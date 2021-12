Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei schließt Gaststätte nach wiederholten Verstößen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (22.12.2021) eine Gaststätte in Bad Cannstatt zum wiederholten Male aufgrund zahlreicher Verstöße geschlossen. Die Beamten nahmen gegen 04.00 Uhr den Betrieb der Bar trotz bereits eingetretener Sperrzeit wahr und kontrollierten diese. Bei der Überprüfung stellten sie erhebliche Verstöße, unter anderem gegen die Corona-Verordnung, das Jugendschutzgesetz sowie gegen Brandschutzvorschriften fest. Die Beamten schlossen die Gaststätte daraufhin und untersagten den Betrieb bis zur Behebung der Mängel. Der Betreiber muss nun mit mehreren Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Bereits in den letzten zwei Monaten fiel der Betreiber durch mehrere gaststättenrechtliche Verstöße auf, weshalb Schließungen der Gaststätte angeordnet werden mussten.

