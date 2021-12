Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (21.12.2021) in ein Blumengeschäft sowie einen danebenliegenden Handwerksbetrieb an der Württembergstraße im Bereich Gehrenwald eingebrochen. Die Täter drangen jeweils zwischen 17.30 Uhr und 07.30 Uhr gewaltsam in die Geschäfte ein. In den Blumenladen gelangten sie, indem sie die Glasscheibe mit einem Stein einwarfen. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubläden und stahlen Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. In die Räumlichkeiten des Handwerkbetriebes gelangten die Täter durch Aufhebeln der Hintertüre. Hierbei machten sie offensichtlich keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell