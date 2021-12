Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Fahrradgeschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Zwei Unbekannte sind am Mittwochmorgen (22.12.2021) in ein Fahrradgeschäft an der Gutenbergstraße eingebrochen und haben zwei Pedelecs erbeutet. Mehrere Anwohner hörten gegen 06.00 Uhr Scheiben klirren und sahen, wie zwei Personen auf den Pedelecs in Richtung Rotebühlstraße flüchteten und dann in Richtung Schwabstraße abbogen. Alarmierte Polizeibeamte stellten fest, dass an dem Fahrradgeschäft zwei Schaufensterscheiben zerstört waren. Die beiden schwarzen Zweiräder der Marke Conway haben einen Wert von rund 6.100 Euro. Laut Zeugen soll einer der Täter etwa 180 bis 185 Zentimeter groß sein und eine dunkle Daunenjacke, eine dunkle Hose sowie Handschuhe getragen haben. Sein Komplize soll etwas kleiner sein und ebenfalls dunkle Kleidung getragen haben. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos. Ob ein weißer Mercedes, der gegenüber des Geschäftes geparkt war und zur Tatzeit losfuhr, mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell