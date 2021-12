Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagmittag (24.12.2021) in einem an der Königstraße gelegenen Drogeriemarkt zwei Parfumflacons im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Eine Angestellte, die den Diebstahl gegen 12:00 Uhr beobachtet hatte, folgte dem Mann und verständigte parallel ihren 40-jährigen Kollegen. Der Täter flüchtete zunächst in Richtung Planie und bestieg dort den Bus der Linie 42. Der 40-Jährige folgte ihm, sprach ihn im Bus an und bat den Busfahrer, die Polizei zu verständigen. Der Täter drängte sich gewaltsam an dem Mann vorbei und flüchtete in Richtung Karlsplatz. Als die Verfolger Passanten auf den Flüchtigen aufmerksam machten, stellte ein 50-jähriger Passant dem Täter ein Bein. Dieser stolperte und kam zu Fall, wobei er seine Armbanduhr verlor. Trotzdem konnte er seine Flucht fortsetzten, seine Verfolger abschütteln und in einem Kaufhaus unerkannt entkommen. Der Täter wird als zirka 25 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlank und braunhaarig beschrieben. Er soll eine schwarze, lederähnliche Hose und eine weißgraue Winterjacke getragen haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

