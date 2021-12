Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Donnerstag (23.12.2021) kam es im Wagenburgtunnel zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden. Gegen 18.45 Uhr befuhren die beiden Unfallbeteiligten, ein 22-jähriger Lenker eines Audi Q5 und ein 43-jähriger Lenker eines Mercedes C-Klasse, den Wagenburgtunnel in Fahrtrichtung Innenstadt. Als der Lenker des Audi aufgrund eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der hinter ihm fahrende Mercedes-Fahrer mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf den Pkw des 22-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro. Es wurde niemand verletzt, jedoch musste der nicht mehr fahrbereite Mercedes abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Mercedes musste der Wagenburgtunnel in beiden Fahrtrichtungen bis 20.15 Uhr gesperrt werden.

