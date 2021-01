Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auflösung einer Geburtstagsfeier in Brake

Delmenhorst (ots)

Auch an diesem Wochenende mussten Beamte der Polizei Brake erneut eine sogenannte Corona-Party auflösen. Ein Anwohner meldete am Abend des 30.01.2021 um 20:21 Uhr eine laute Geburtstagsparty in einem benachbarten Zweifamilienhaus in der Syassenstraße in Brake. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten in einer Wohnung zwölf Personen aus acht verschiedenen Haushalten angetroffen werden, die gemeinsam einen Geburtstag nachfeierten und dabei Alkohol konsumierten.

Durch die Beamten wurde die Geburtstagsfeier aufgelöst und Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

