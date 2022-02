Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Autoreifen aufgestochen (06.02.22)

Gottmadingen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Kornblumenweg 37/3 in Gottmadingen die beiden Vorderreifen eines dort geparkten VW aufgestochen. Personen die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen unter Tel. 07731 888-0 in Verbindung zu setzen.

