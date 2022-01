Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Taschendieb im Baumarkt

Bocholt (ots)

Bei den Kerzen fand eine Geschädigte ihre gerade erst entwendete Geldbörse am Dienstag wieder. Sie hatte während ihres Einkaufs in einem Baumarkt das Portemonnaie in einer Stofftasche verstaut in ihren Einkaufswagen gelegt. Nachdem sie den Diebstahl bemerkt hatte, suchte sie ihr Umfeld ab und wurde fündig. Der Inhalt war bis auf das Bargeld komplett, das hatten Diebe aus der Geldbörse entwendet. Zu dem Geschehen an der Werther Straße kam es am Dienstag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Seien Sie äußerst vorsichtig und misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angesprochen und z. B. um Geldspenden oder um Wechselgeld gebeten werden. Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Bewahren sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen z.B. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

