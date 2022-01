Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wohnungseinbruch in Mehrparteienhaus

Ahaus (ots)

Mutmaßlich mit einem gezielten Tritt gegen eine Tür verschafften sich Unbekannte Zutritt in eine Wohnung in Ahaus. Zuvor hatten sie das Mehrparteienhaus durch die unverschlossene Haustür betreten. Im Inneren durchwühlten die Täter sämtliche Räume. Eine Spardose im "Star Wars"-Design mit Bargeld nahmen sie mit. Zu dem Geschehen an der Wallstraße kam es am Dienstag zwischen 05.00 und 14.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

