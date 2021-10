Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Kellerräume

Plettenberg (ots)

Unbekannte versuchten zwischen spätem Sonntagnachmittag und Montagmorgen Am Alten Schulplatz durch ein gekipptes Fenster in den Keller eines Mehrfamilienhauses einzusteigen. Sie scheiterten am Fenster. Durch den Versuch entstand am Fenster Sachschaden. (schl)

