Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter entwendet/Diebstahl von Fahrrädern

Iserlohn (ots)

Die Führerin eines E-Scooters stellte ihr Fahrzeug am Montag gegen 19:00 Uhr an der Nußbergstraße im oberen Bereich ab. Als sie eine Stunde später wieder zurückkam, war der E-Scooter weg. Ein Zeuge gab an gesehen zu haben, wie ein Mann und eine Frau den Scooter in Richtung Gerlingsen davongeschoben hätten. Eine genauere Personenbeschreibung konnte er nicht geben.

Ein Ehepaar war am Sonntagvormittag mit dem Fahrrad am Seilersee unterwegs. Ein Fahrrad verlor Luft aus dem Reifen. Man sicherte daher beide Fahrräder mit einem Schloss an einem Verkehrsschild, um sie später abzuholen. Als das Paar die Räder am nächsten Morgen abholen wollte, waren Schloss und Räder nicht mehr da. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein graues KTM Damenrad und um ein schwarzes E-Bike der Marke Fischer. (schl)

