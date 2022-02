Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Alkoholisiert Frontalzusammenstoß zweier Autos verursacht und zu flüchten versucht (06.02.22)

Tuttlingen (ots)

Drei Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend, gegen 18.10 Uhr, auf der Landesstraße 277 zwischen Tuttlingen und Nendingen ereignet hat. Auf der Fahrt in Richtung Nendingen kam ein 50-jähriger Fahrer eines BMWs aufgrund starker Alkoholisierung auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Dacia. Sowohl der 30-jährige Fahrer des Dacias als auch dessen beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Unmittelbar nach dem Unfall versuchte der betrunkene und beim Unfall unverletzt gebliebene BMW-Fahrer zu flüchten, konnte aber durch die Polizei festgenommen werden. Da ein beim BMW-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, musste der Mann sich einer Blutentnahme im Krankenhaus Tuttlingen unterziehen. Neben Führerscheinrechtlichen Maßnahmen muss sich der 50-Jährige nun noch in einem Strafverfahren wegen der Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall mit Verletzten verantworten.

