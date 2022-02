Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, BAB 81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Aufgrund Aquaplaning in Betonleitwand gerutscht (06.02.22)

Tuningen (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit und Aquaplaning haben am Samstagabend auf der Autobahn 81 Höhe Tuningen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden geführt. Der Fahrer eines Mercedes der C-Klasse war gegen 19.10 Uhr auf der Autobahn von Singen in Richtung Stuttgart unterwegs. Aufgrund regennasser Fahrbahn und einer an die Witterungsverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit geriet sein Fahrzeug zwischen den Autobahnanschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen ins Schleudern und prallte mehrfach gegen eine Betonleitwand bevor es zum Stehen kam. Der 38-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ob die Betonleitwand durch die Kollision beschädigt wurde ist bislang nicht bekannt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten zudem feststellen, dass die hintere Bereifung des Wagens nicht mehr die erforderliche Profiltiefe aufwies.

