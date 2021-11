Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person

Bad Frankenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Frankenhausen wurde am Abend des 05.11.2021 ein Fußgänger mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen 17:15 Uhr befuhr ein PKW Skoda die L 1172, von Bad Frankenhausen kommend, in Richtung Rottleben. Unmittelbar hinter dem Ortsausgang von Bad Frankenhausen - auf Höhe der Einmündung zur "Teichmühle" - überquerte ein Fußgänger die Fahrbahn, welcher nachfolgend von dem PKW Skoda erfasst wurde. Der Fußgänger erlitt hierdurch schwerste Verletzungen. Da im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme die Unfallursache nicht abschließend geklärt und auch ein Fehlverhalten des Fußgängers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die L 1172 musste für einen Zeitraum von etwa 3 Stunden voll gesperrt werden.

