POL-OS: Osnabrück - Restmülltonne in Brand gesetzt

Osnabrück (ots)

Unbekannte setzten am frühen Montagmorgen in der Straße "Auf dem Klushügel" eine Mülltonne in Brand. Ein Zeuge wurde gegen 00.50 Uhr auf das Feuer aufmerksam und löschte die Flammen. Die Tonne brannte vollständig aus. Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

