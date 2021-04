Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Kradfahrer nach Verkehrsunfall auf Power Weg schwer verletzt

Belm (ots)

Ein 40-Jähriger befuhr am Samstagnachmittag mit einem Motorrad den Power Weg in Richtung Vehrte. In einer Linkskurve geriet der Mann gegen 16.20 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Baumwurzel, stürzte auf den Grünstreifen und überschlug sich dabei. Zeugen betreuten den 40-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und leisteten Erste Hilfe. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

