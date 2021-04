Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Scheibe an Lkw eingeschlagen - Täter stehlen Portemonnaie

Bissendorf (ots)

In der Straße "Am Kirchplatz" geriet zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Sonntagmorgen (09.30 Uhr) ein Lkw ins Visier von Unbekannten. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz einer dortigen Kirche, als der oder die Täter eine Scheibe an der Beifahrerseite einschlugen und aus dem Inneren des Lkw ein Portemonnaie stahlen. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegen.

