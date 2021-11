Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Einfamilienhaus

Haussömmern (ots)

Unbekannte Einbrecher sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Mittelsömmerschen Straße eingedrungen und haben Schmuck und Bargeld gestohlen. Kurz vor 16 Uhr wurde der Polizei der Einbruch durch den 57-jährigen Eigentümer gemeldet. Die Täter haben gewaltsam ein Fenster geöffnet und sind ins Haus eingestiegen. Dort haben sie Räume durchsucht und konnten mit Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

