Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahndung nach unbekanntem Ladendieb

Geismar (ots)

Am frühen Donnerstagabend hat ein unbekannter Ladendieb aus einem Einkaufsmarkt in der Friedensstraße Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Der unbekannte Mann hat gegen 18.50 Uhr die Tabakwaren in seinen blauen Rucksack gesteckt und ist dann zu Fuß aus dem Markt in Richtung Tankstelle geflüchtet. Die Polizei fahndet nach einem ca. 30 Jahre alten Mann. Er ist augenscheinlich ausländischer Herkunft und ca. 175 bis 180 cm groß. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes Basecap und eine schwarze Daunenjacke. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell