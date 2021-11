Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnung verwüstet

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sondershäuser Straße eingebrochen und haben die Wohnung verwüstet. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr zerstörten die Täter die Eingangstür zur Wohnung und haben in der Wohnung unter anderem Fernseher und Elektroherd bei ihrer Verwüstung beschädigt. Der 31-jährige Wohnungsinhaber hat einen Schaden von mehreren hundert Euro zu beklagen. Die Polizei hat Anzeige wegen versuchtem besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

