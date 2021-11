Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlenes Auto abgebrannt

Artern (ots)

Am frühen Donnerstagabend brannte auf dem Wirtschaftsweg zwischen Artern und Voigtstedt ein, einige Tage zuvor gestohlener, PKW ab. In der Zeit vom Donnerstag, d. 28. Oktober, bis Dienstag, d. 02. November, wurde in Artern durch Unbekannte ein nicht zugelassener blauer PKW Daihatsu Charade vom Grundstück eines 36-jährigen Mannes in der Nordstraße gestohlen. Am Donnerstag wurde die Polizei dann kurz vor 18.45 Uhr darüber informiert, dass auf dem Wirtschaftsweg ein Auto komplett in Flammen steht. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Überprüfung durch die Polizei bestätigte, dass es sich um den entwendeten Daihatsu des 36-Jährigen handelt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und das Wrack wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

