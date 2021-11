Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Heckscheibe eingeschlagen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Ortsstraße in Buchheim, die Heckscheibe eines VW eingeschlagen. Der oder die unbekannten Täter durchwühlten den Pkw und entwendeten eine Handtasche und zwei Jacken. In einer der Jacken befand sich ein weiterer Fahrzeugschlüssel, welcher zu dem danebenstehenden BMW gehörte. Auch dieses Fahrzeug durchsuchten der oder die Täter. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist aktuell noch unklar.

