Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polo-Fahrer driftet auf der Kreuzung

Rottweil (ots)

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei seit vergangenen Sonntag gegen einen Autofahrer. Zur Mittagszeit war Passanten ein VW-Polo-Fahrer aufgefallen, der mitten auf der Kreuzung von Friedrichsstraße und Hauptstraße Schleuderübungen durchgeführt hat. Zeugen zufolge hat der 54-jährige Fahrer mehrfach einen Kreisel gezogen und damit Passanten gefährdet und einen anderen Autofahrer in Bedrängnis gebracht. Danach raste er davon. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei das Fahrzeug zunächst nicht mehr ausfindig machen. Der Fahrer stellte sich jedoch am Abend der Polizei, nachdem eine Streife seinen Wohnort aufgesucht hatte. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell