Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Pedelec gestürzt

Euskirchen (ots)

Eine 81-Jährige aus Euskirchen geriet am Samstag (10.14 Uhr) mit ihrem Pedelec aus unerklärlichem Grund linksseitig neben den Weg, zwischen Asphalt und Grasnarbe, im Parkgelände in Fahrtrichtung Georgstraße. Sie stürzte, verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell