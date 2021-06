Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall mit Personenschaden

53881 Euskirchen (ots)

Am heutigen Tag, gegen 01.15 Uhr nachts, kam es in einem Ortsteil der Stadt Euskirchen zu einem Unfall mit drei verletzten Personen.

Im Rahmen einer häuslichen Geburtstagsfeier begaben sich zwei weibliche Gäste und ein männlicher Gast in den Garten des Hauses. Alle Beteiligten hatten zuvor Alkohol konsumiert.

Im Garten befindet sich ein ausgehobenes Erdloch zum Bau eines Swimmingpools.

Die drei Personen fielen in das frei zugängliche und nicht abgesperrte/abgesicherte Erdloch. Durch den Sturz in die ca. 1,5 Meter tiefe Grube mussten zwei Personen mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

