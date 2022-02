Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Notruf missbraucht

Dornhan (ots)

Wegen eines Notrufs, der sich im Nachhinein als falsch herausstellte, ist in der Nacht zum Sonntag die Polizei zu einer Dornhaner Bar ausgerückt. Gegen drei Uhr nachts meldete ein männlicher Anrufer über 110 dem Lagezentrum der Polizei, dass ein gut besuchtes Lokal in der Stadtmitte überfallen werde. Bei einer Überprüfung konnte die Polizei jedoch nichts Ungewöhnliches in der Bar feststellen. Von dem Anrufer fehlte zunächst jede Spur. Die Funkleitzentrale der Polizei hat den falschen Notruf jedoch aufgezeichnet und Ermittlungen wegen "Missbrauch von Notrufen" eingeleitet. Diesen zufolge dürfte ein 25-Jähriger Mann für die Straftat in Frage kommen. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Ein Missbrauch von Notrufeinrichtungen kann zu einer Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen.

