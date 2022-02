Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: handgreifliche Auseinandersetzung am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend, gegen 19:40 Uhr, kam es am Westausgang des Bahnhofs in Ludwigsburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 39 und 37 Jahren. Vermutlich eskalierte ein zunächst verbaler Streit und mündete in eine handgreifliche Auseinandersetzung. Die beiden Beteiligten versuchten angeblich im weiteren Verlauf, sich gegenseitig mit Stühlen zu schlagen. Hierbei rutschte der 37-Jährige wohl ab und zog sich eine Verletzung zu, die im Krankenhaus ambulant versorgt werden musste. Der Streit schien beim Eintreffen der Polizei bereits geschlichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell