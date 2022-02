Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/ Mauer, Rhein-Neckar-Kreis: Fahren unter Drogeneinfluss

Bammental/ Mauer, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Mittwoch, kurz nach 16 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Neckargemünd in der Wiesenbacher Landstraße aus Richtung Wiesenbach ein entgegenkommender Audi-Fahrer auf. Das Fahrzeug konnte anschließend in Mauer auf einem Parkplatz angehalten und kontrolliert werden.

Der 27-jährige Fahrer wirkte bei der Kontrolle sehr nervös und die aufmerksamen Polizeibeamten stellten bei ihm extrem gerötete Augenlider und ein stark gerötetes Unterlid fest. Nachdem er keine plausiblen Gründe für die sichtbaren Merkmale, die auf einen Drogenkonsum hinweisen, geben konnte, wurde ihm ein Urintest angeboten, der anschließend beim Polizeirevier durchgeführt wurde. Der erste Verdacht der Beamten bestätigte sich und der durchgeführte Test reagierte positiv auf die Substanz THC.

Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, die durch einen Polizeivertragsarzt durchgeführt wurde. Im weiteren Verlauf räumte Mann ein, zuletzt bereits drei Tage zuvor einen Joint geraucht zu haben.

Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt mit einem Kraftfahrzeug untersagt und es erfolgt nach Abschluss der Ermittlungen Anzeige an die Staatsanwaltschaft u. a. wegen Besitz von BtM und Fahren unter Drogeneinfluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell