POL-MA: POL-MA: A61 - bei Hockenheim Reifenschaden verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:00 auf der A61 Richtung Hockenheim bei Speyer zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer kam aufgrund eines Reifenschadens von der rechten Fahrbahn nach links ab und kollidierte auf dem linken Fahrstreifen mit einem Kleinbus. Der Kleinbus wurde durch die Kollision mit dem Lkw in die Mittelleitplanke gedrückt. Der 57-jährige Fahrer des Kleinbusses wurde durch die Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen sowie an den Leitplanken entstand ein beträchtlicher Sachschaden von insgesamt 100.000 Euro. Der linke Fahrstreifen musste bis zur Bergung des Kleinbusses gesperrt werden. Die Unfallstelle wurde mittlerweile geräumt.

