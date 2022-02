Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: POL-MA: Mannheim-Oststadt - Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet anschließend - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 09.02.2022 zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr einen in der Franz-Conrad-Linck-Straße ordnungsgemäß geparkten Toyota und entfernte sich anschließend unbemerkt von der Unfallörtlichkeit. An dem Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500. Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621-74-3310 in Verbindung zu setzten.

