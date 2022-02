Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: POL-MA: Mannheim-Neckarstadt - Katze auf der Straße verursacht Verkehrsunfall

Mannheim (ots)

Am Abend des 09.02.2022 verlor ein Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, weil er einer Katze auf der Straße ausweichen wollte. Dabei kam der 53-jährige Pkw-Fahrer mit seinem Seat Ibiza von der Straße ab und kollidierte mit einem 6er BMW, der ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt war. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 8000.- Euro. Verletzt wurde niemand.

