Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht trotz hinweisgebenden Hupen

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen, den 09.02.2022, gegen 9:30 Uhr streifte eine bisher namentlich nicht bekannte männliche Person mit einem weißen Pkw einen am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße geparkten Ford. In dem geparkten Fahrzeug saß zum Unfallzeitpunkt noch die Fahrerin, die den Verursacher durch Hupen auf den Unfall noch aufmerksam gemacht hatte. Darauf hielt der Unbekannte nach wenigen Metern mit seinem weißen Pkw kurz am Fahrbahnrand an und fuhr wider Erwarten sodann unbeirrt weiter.

Derzeit liegt dem zuständigen Verkehrsdienst Heidelberg noch keine konkreten Hinweise zu dem Unfallverursacher vor. Zeugen, die zum Unfallverursacher Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621 174-4111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell