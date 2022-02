Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: 77-Jähriger Pedelec-Fahrer kommt bei Unfall zu Sturz und wird schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Nachmittag des 09.02.22 kam es zwischen einem 33-jährigen Pkw-Fahrer und einem 77-jährigen Pedelec-Fahrer im Kreisverkehr der Reilsheimer Straße in Bammental zu einem Verkehrsunfall. Der Autofahrer hatte den 77-jährigen Vorfahrtberechtigten offenbar beim Einfahren in den Kreisel übersehen und mit seinem Pkw leicht gestreift. Der Pedelec-Fahrer stürzte dadurch zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. In Ermangelung eines Helmes war die Kopfverletzung so schwer, dass sich der 77-jährige Geschädigte seither in stationärer Behandlung befindet. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell