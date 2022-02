Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Taschendieb entwendet Geldbörse; Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Vogelstang (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr stand eine 68-Jährige vor einem Bekleidungsgeschäft in der Straße "Geraer Ring" und schaute sich die Ware an einem dortigen Verkaufsständer an. Währenddessen näherte sich ihr ein bislang unbekannter Mann. Dieser nutzte den Moment offenbar bewusst aus, um unbemerkt in die Jackentasche der Frau zu greifen und deren Geldbörse samt Inhalt zu entwenden. Die 68-Jährige, die den dreisten Diebstahl bis dato noch gar nicht bemerkt hatte, fühlte sich allerdings wegen des unterschrittenen Abstands unwohl und sprach den Mann an. Dieser äußerte sich daraufhin lautstark, weshalb sich die Frau entschloss, weiterzugehen. Erst nachdem sie zuhause war, bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies. Sie erstattete Strafanzeige. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Täterbeschreibung: ca. 20 Jahre alt, leicht gebräunte Haut, Wollmütze

Zeugen, die den Täter gesehen haben und/oder darüber hinaus Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Vogelstang unter der Tel.: 0621 707700 zu melden.

