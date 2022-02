Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: 14-jähriger Motorroller-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Mannheim-Neckarau (ots)

Ein 14-jähriger Motorroller-Fahrer flüchtete am frühen Mittwochnachmittag im Stadtteil Neckarau vor einer Polizeikontrolle. Der 14-Jährige fiel einer Polizeistreife kurz nach 13 Uhr auf, als er mit seinem Motorroller die Morchfeldstraße befuhr. Da an seinen Kleinkraftradroller keine Versicherungskennzeichen angebracht waren, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Mittels Leuchtschrift forderten die hinter dem Roller fahrenden Polizisten den Jugendlichen zum Anhalten auf. Dieser fuhr jedoch unbeirrt weiter auf die zweispurige Casterfeldstraße. Dabei missachtete er auch das Rotlicht einer Ampel. Auf der Casterfeldstraße überholten die Polizeibeamten den Flüchtenden, setzten sich mit ihrem Fahrzeug vor diesen und bremsten langsam ab. Da an dem Motorroller offenbar die Bremsen defekt waren, fuhr der 14-Jährige dem Streifenwagen auf. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen zu.

Der Roller des 14-Jährigen wurde zur Geschwindigkeitsmessung und technischen Untersuchung sichergestellt. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Mutter gegeben.

Gegen ihn wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem sieht er einem Bußgeld wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung sowie der Straßenverkehrszulassungsordnung entgegen.

