POL-MA: Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Ältere Dame kommt versehentlich auf Gaspedal, rammt zuerst parkendes Auto und fährt dann gegen Hauswand

Am Mittwoch, den 09.02.22 gegen 17:30 Uhr kommt eine 85-jährige Frau beim Einparken vor einem Wohnanwesen im Reilsheimer Mühlweg in Bammental beim Einparken versehentlich auf das Gaspedal und verliert prompt die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die ältere Dame kam mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, streifte zuerst ein hinter ihr geparktes Fahrzeug und prallte direkt danach gegen die Hauswand des angrenzenden Wohnanwesens. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8.000,- EUR. Glücklicherweise wurde bei dem fehlgeschlagenen Einparkmanöver niemand verletzt.

