Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Trickdiebinnen erbeuten fünfstelligen Bargeldbetrag; Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend nach Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer über 85-Jährigen in der Durlacher Straße. Als sie die Tür öffnete, stand eine unbekannte Frau vor ihr, die sie um ein Glas Wasser bat. Nichtsahnend suchte die hilfsbereite Wohnungsinhaberin die Küche auf, während sie die Unbekannte aufforderte, vor der Tür zu warten. Diese ignorierte die Anweisungen der über 85-Jährigen jedoch und folgte ihr stattdessen in die Wohnung. In der Folge trank die Frau das geforderte Glas Wasser und bat weiter um ein Blatt Papier sowie einen Stift. Nachdem die Wohnungsinhaberin auch diesem Wunsch nachkam, forderte sie die Unbekannte schließlich auf, das Haus wieder zu verlassen. Als sie diese dann nach Draußen begleiten wollte, stand plötzlich eine zweite Frau in der Diele. Sofort erkannte die Wohnungsinhaberin, dass sie offenbar auf zwei Trickdiebinnen hereingefallen war und es sich um die Komplizin der Unbekannten handeln musste. Sie verständigte umgehend die Polizei. Die beiden Frauen ergriffen zwischenzeitlich die Flucht. Erst im Nachgang erkannte die über 85-Jährige, dass die Komplizin, die sich zeitweise unbemerkt in den Räumen aufgehalten hatte, einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag aus der Wohnung entwendet hat. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entkamen die beiden Frauen.

Beschreibung der Täterinnen:

1. Person: ca. 50 Jahre alt, ca. 160cm groß, kräftige Statur, schulterlanges/braunes Haar, gepflegtes Erscheinungsbild, stark rot geschminkte Lippen, blaue Stoffjacke sowie eine rote Bluse, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent

2. Person: ca. 55-60 Jahre alt, ca. 150 cm groß, schlanke Statur, schulterlanges/weißblondes Haar, ungepflegtes Erscheinungsbild, helle Jacke, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche die beiden Frauen gesehen haben und/oder Angaben zu deren Fluchtrichtung machen können, sich unter der Telefonnummer des kriminalpolizeilichen Hinweistelefons, 0621 174 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell