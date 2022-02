Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Unbekannter streift geparkten Pkw und flüchtet anschließend von Unfallstelle - ZEUGEN GESUCHT

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 08.02.2022 20 Uhr und Mittwoch, 09.02.22 8:30 Uhr streift ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor einem Wohnanwesen in der Schwetzinger Straße geparkten Volvo. Die Geschädigte bemerkte den Streifschaden erst am darauf folgenden Morgen und verständigte die Polizei. Dem zuständigen Polizeirevier Mannheim-Oststadt liegen bislang keinerlei Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug vor.

Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnr. 0621-174 3310 in Verbindung zu setzen.

