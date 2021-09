Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Mülleimer brennt in Haus

Einsatz- und Rettungskräfte rückten am Mittwoch zu einem Feuer in Dischingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr meldete ein Zeuge den Brand in einem Haus in der Kirchenstraße. Dort war in einem Badezimmer das Feuer ausgebrochen. Das war schnell gelöscht. Erkenntnissen zufolge brannte aus unbekannter Ursache ein Mülleimer im Bad. Verletzte gab es nicht. Bis auf einen verschmorten Mülleimer und Ruß an den Wänden entstand wohl kein Sachschaden.

+++++++ 1815370

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell