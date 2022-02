Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobenfeld

Rhein-Neckar-Kreis: Förster überführt Holzdieb

Lobenfeld (ots)

Im Zeitraum vom 24.12.2021 bis zum 07.02.2022 entwendete ein Dieb in den Waldgebieten Lobbach, Wiesenbach sowie Mückenloch mehrere Baumstämme im Wert von etwa 900 Euro. Der zuständige Förster hatte einen Anfangsverdacht, wer das Holz entwendet haben könnte und ging seiner Vermutung nach. Er sollte mit dem Verdacht Recht behalten und konnte einen Großteil des durch ihn markierten Holzes auf einem Holzlagerplatz in Spechbach feststellen. Der Eigentümer des Lagerplatzes sowie der 21-jährige Tatverdächtige müssen nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Die Ermittlungen zur genauen Tatbeteiligung der Beiden dauern weiterhin an.

