Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Täter machten keine Beute

Spelle (ots)

In der Nacht zu Sonntag sind bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer an der Kastanienstraße in Spelle eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

