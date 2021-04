Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Unbekannter entblößt sich vor Sechsjähriger

Neuenhaus (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag ist es nahe dem Spielplatz an der Straße Brömmels Kamp zur sexuellen Belästigung eines sechsjährigen Kindes gekommen. Ein Unbekannter hatte sich zwischen 14 und 14.30 Uhr vor dem Mädchen entblößt und an seinem Genital manipuliert. Das Kind hatte den Vorfall ihrer Mutter erst zwei Tage später mitgeteilt. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt aktuell nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter (05921)3090 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell