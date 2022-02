Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bagatellunfall auf A5 führt zu Verletzungen beider Unfallbeteiligter und hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend, den 09.02.22 kam es gegen 20:30 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt, in Höhe der Anschlussstelle Dossenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Ein 21-Jähriger BMW-Fahrer wollte an der Anschlussstelle Dossenheim auf die A5 in Richtung Frankfurt auffahren. Beim Fahrstreifenwechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur übersah er einen von hinten herannahenden 33-jährigen Audi-Fahrer. Der Audi-Fahrer versuchte noch vergebens eine Gefahrenbremsung einzuleiten, was ihm aufgrund der hohen Geschwindigkeit misslang. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall trotz der herrschenden Geschwindigkeit nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hingegen jeweils hoher Sachschaden von mindestens 8.000,- EUR.

