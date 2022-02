Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Straßensperrung wegen eines liegengebliebenen LKW

Ludwigsburg (ots)

Für etwa zweieinhalb Stunden musste am Montag in Leonberg die Landesstraße 1188 kurz nach der Hedersbachkurve in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, nachdem ein LKW mit Anhänger liegen geblieben war. Der 34 Jahre alte Fahrer des LKW befuhr die L 1188 in Fahrtrichtung Sindelfinger Wald. An der mutmaßlich steilsten Stelle der Strecke kam der 34-Jährige nicht weiter. Mutmaßlich fehlte die notwendige Traktion der Zugmaschine, so dass das Gespann die Steigung nicht aus eigener Kraft bewältigen konnte. In der Folge waren beide Fahrstreifen bis etwa 16:05 Uhr blockiert. Die Straßenmeisterei Leonberg, die zunächst zufällig vor Ort war, sperrte die Strecke im weiteren Verlauf ab. Es befanden sich sechs Mitarbeiter und vier Fahrzeuge im Einsatz. Ein Bergedienst konnte das Gespann letztlich über die Kuppe ziehen, so dass der 34-Jährige seine Fahrt fortsetzen konnte.

