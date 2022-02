Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auffahrunfall auf der B 464

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 18.30 Uhr in Böblingen zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 464. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr eine 26 Jahre alte Ford-Fahrerin kurz vor der Einmündung zur Tübinger Straße in Fahrtrichtung Schönaich auf den Mercedes einer vorausfahrenden 36-jährigen Mercedes-Lenkerin auf. Beide Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der Ford war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der genaue Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Er dürfte sich allerdings auf mehrere tausend Euro belaufen.

