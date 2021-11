Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Randalierer auf Andreasmesse

Lippe (ots)

(RB) Am frühen Samstagabend, gegen 17.47 Uhr, wurde die Polizei durch den Rettungsdienst zur Andreasmesse auf den Kronenplatz gerufen, weil ein volltrunkener Mann die Rettungskräfte angeht. Der Rettungsdienst war von Besuchern der Andreasmesse alarmiert worden, weil der Mann derart alkoholisiert erschien, dass man befürchtete, dass er ärztliche Hilfe benötigte, zumal er bereits Verletzungen am Kopf aufwies. Beim Eintreffen der Rettungskräfte reagierte der Mann allerdings verbal total aggressiv und schlug unkontrolliert mit den Armen um sich. Da er nicht beruhigt werden konnte, wurde die Polizei hinzugerufen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Mann, auch gegenüber der Polizei, noch derart aggressiv, dass er umgehend ergriffen und fixiert werden musste. Hierdurch konnte die Lage schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach einer Erstversorgung und Begutachtung durch den Rettungsdienst wurde der Mann in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache transportiert. Bei der dortigen Durchsuchung drohte der Mann mehrfach Widerstandshandlungen an und versuchte sich mehrfach erfolglos gegen die Durchsuchung seiner Person zu sperren. Nachdem diese erfolgt war, musste der Mann die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

