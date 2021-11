Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Vorfahrtsunfall mit 2 Verletzten

Lippe (ots)

(RB) Am Freitag, gegen 11.13 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann aus Detmold die Straße Totenweg aus Richtung Struchtrup kommend in Fahrtrichtung Lemgoer Straße (B 66). An der Einmündung beabsichtigte er nach links in Richtung Barntrup einzubiegen. Dabei übersah er den von links aus Barntrup kommenden Pkw eines 52-jährigen Barntrupers, der die Lemgoer Straße in Richtung Bega befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich beide Fahrzeugführer verletzten. Sie mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die beteiligten Pkw wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell